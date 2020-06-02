الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 16:01
عضو الفريق النووي الإيراني المفاوض:

سياسة الحظر التي تنتهجها أميركا دليل على ضعفها وتخبطها

سياسة الحظر التي تنتهجها أميركا دليل على ضعفها وتخبطها
وأكد موسويان خلال الندوة الدولية حول "الوحدة ضد الحرب والعقوبات" التي اقيمت في أميركا أن إيران تعاني وخلال أربعة عقود من الحظر الأميركي، وأنه الأكثر عالميا خلال التاريخ المعاصر .

وأضاف: خلال الحرب المفروضة العراقية على إيران (1980 إلى 1988) قام الأميركان بمساعدة صدام بارتكاب أبشع الجرائم عن طريق تزويده بالأسلحة الكيمياوية التي راح ضحيتها وفقا لتقارير الكونغرس والمخابرات الأميركية أكثر من 100 ألف إيراني وأن إيران لم يكن عندها الأدوية لعلاج للمصابين بتلك الأسلحة بسبب الحظر ولم يكن بإمكانها حتى إرسال المصابين إلى الخارج للعلاج.

وأوضح موسويان أن في عهد ترامب تم فرض أكبر وأقسى أنواع الحظر على إيران لذا يمكن اعتبار هذه الفترة هي الأشد على الاطلاق، قائلا: في ظل أزمة كورونا لم تستطع إيران من تأمين احتياجاتها الطبية والعلاجية بسبب الحظر، في الوقت الذي تروم إدارة ترامب بهذه الطريقة تحريك الشعب ضد الحكومة لتغيير النظام متجاهلة معاناتهم نتيجة الحظر .

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق: نظرا لفشل حكومة ترامب في مشروع تغيير النظام في إيران، عمد البيت الأبيض إلى استغلال ازمة كورونا لممارسة الضغوط عليها مستخدما الحظر اللاإنساني في سياق ذلك.

وشدد على أن الشعب الإيراني يعي جيدا بان أميركا ترمي إلى استهداف بلاده، وعليه ازداد وحدة وتماسكا للدفاع عن الهوية الوطنية واستقلال إيران ولن يخضع للضغوط الأميركية.

وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي حول إجراء مفاوضات مع إيران، أوضح أن إيران لم ترفض يوما إجراء المفاوضات مع القوى الكبرى، كما أنها تجري مفاوضات مع روسيا و الصين وأوروبا بشأن القضايا الأقليمية وإضافة إلى ذلك دخلت مفاوضات مع أميركا في عام 2001 حول أفغانستان، وأن هذه الحقائق تثبت بأن إيران ليست لديها مشكلة مع مبدأ المفاوضات، إلا أن رفضها لمثل هذه المفاوضات لأن الادارة الأميركية برئاسة ترامب تلجأ إلى التهديد والقوة تجاه إيران في حين أن إيران تتمسك بإجراء المفاوضات في إطار الاحترام المتبادل.

وأضاف أن: أميركا تعمل على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تغيير النظام في إيران، فما هو الحافز لدى إيران في هذه الحال لإجراء المفاوضات؟

وقال: والموضوع الأخير هو احترام القوانين الدولية، فالاتفاق النووي هو اتفاق دولي يحظى بدعم من مجلس الأمن وكذلك مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أن أميركا هي التي انتهكت الاتفاق، ومن هذا المنطلق فإذا دخلت إيران المفاوضات مع أميركا وتوصلت إلى اتفاق، فكيف يمكن الوثوق بمثل هذه الإدارة؟

وختم موسويان بالقول: إن المنطقة شهدت حروبا كثيرة على مدى 20 أو 30 عاما بما فيها شن الحرب على أفغانستان والعراق ثم العدوان على ليبيا واليمن، وهذه الحروب التي تقف أميركا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وراءها هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة فيما أن إيران لم تكن البادئه بالحرب في المنطقة خلال العقود الماضية.
رقم : 866194
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
2 حزيران 2020
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
2 حزيران 2020
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
2 حزيران 2020
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
1 حزيران 2020
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
1 حزيران 2020
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
1 حزيران 2020
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
30 أيار 2020
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
30 أيار 2020
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
30 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس