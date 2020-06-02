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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 16:38
تسجيل حالة وفاة بين الإصابات المسجلة بكورونا في سوريا
وقالت الوزارة في بيان ان “4 حالات شفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 50”.
وأضافت الوزارة إن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغت حتى اليوم 123 إصابة شفيت منها 50 إصابة وتوفيت 6 حالات.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
866200
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