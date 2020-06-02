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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 18:49

نائب لبناني: الاهم لليونيفيل تنفيذ القرارت الدولية

نائب لبناني: الاهم لليونيفيل تنفيذ القرارت الدولية
وقال هاشم، ان الناطق الرسمي لليونيفيل قال اليوم في تصريحه بان "العدو الاسرائيلي كان يقوم بعمل انساني بتقديم العلاج الى مواطن سوري أفرج عنه عبر الناقورة"، لكن في الحقيقة ان "هذا الجريح السوري كان يرعى الماشية ويعمل لدى لبناني وفي الأراضي اللبنانية يوم أطلق الاسرائيليون النار عليه وخطفوه انتهاكا للسيادة اللبنانية وخرقا للقرارات الدولية. وخطفه وهو جريح يعتبر قرصنة واعتداء واضحا".

واضاف: "واذا كانت اليونيفيل تقوم بترتيب أعادة الرعاة في كل مرة ينفذ العدو الاسرائيلي ارتكاباته وعدوانيته. فالأهم هو في تنفيذ القرارات التي من اجلها كانت "اليونيفل" على ارضنا لارغام هذا المحتل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر وغيرها من كل شبر محتل في تلال العدسية وميس الجبل ورميش حتى حدود البحر في الناقورة، ووضع حد لانتهاك السيادة جوا وبحرا. وهذا ما يجب ان تعمل عليه المنظمة الدولية لإرساء الامن والسلم الدوليين".
رقم : 866224
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