اشتباكات عنيفة بين ميليشيات 'الحر' والأهالي في منبج

ووقعت معركة مع مسلحين تابعين لأحد فصائل "الجيش الحر" بعدها قامت الأهالي بمهاجمة مقر الفصيل وطرد المسلحين منه والاستيلاء عليه ثم إحراقه.



وأضاف "المرصد" أنه عقب ذلك استقدم الفصيل تعزيزات وعمد إلى إغلاق مداخل ومخارج القرية، وإطلاق النار بشكل عشوائي على الأهالي، ما أدى لسقوط 5 جرحى بينهم طفل على الأقل، وسط استمرار التوتر بشكل كبير، ومحاولات من قبل وجهاء للتدخل وفض النزاع.



كما وقعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة يوم امس بين الجماعات المسلحة المدعومة تركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لـ"قسد"من جهة أخرى، على محاور قريتي الياشلي وأم عدسة شمال غرب مدينة منبج.



في غضون ذلك قصفت الجماعات المسلحة قرية عبوش شمال تل تمر بقذائف المدفعية والهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما ذكر " المرصد ".