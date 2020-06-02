ألمانيا: السعودية تتحمل مسؤولية الأزمات الإنسانية في اليمن

وأضاف هيوسغن في تصريحات أنَّ بلاده لا تبيع أسلحة للسعودية، وتعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن.



وشدَّد على ضرورة أن تساهم السعودية بشكل كبير فيما سيُقدّمه مؤتمر المانحين الذي سيُعقد اليوم بشأن اليمن.