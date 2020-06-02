الخارجية الفلسطينية تدرس مقاضاة وسائل إعلام ‘‘إسرائيلية‘‘

واتهمت الوزارة الوسيلتين الإعلاميتين بتحريف متعمد لما جاء في مقابلة المالكي مع إذاعة "صوت فلسطين" يوم الاثنين، مؤكدة أنها تدرس مقاضاة صحيفة "إسرائيل اليوم" لنشرها الأكاذيب على لسان الوزير.



ودانت الوزارة "الصحافة الصفراء التي تبث السموم والكذب في هذه المرحلة بالذات لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي من موضوع الضم"، مؤكدة أن ما تم نشره عبر صحيفة "إسرائيل اليوم" وموقع "القناة السابعة " الإسرائيلية يختلف تماما ويتناقض جملة وتفصيلا مع ما جاء في مقابلة الوزير بشأن الموقف العربي من عملية ضم الكيان الإسرائيلي أراض في الضفة الغربية.



ولفتت الوزارة إلى أن "هذا الهجوم يتم بشكل ممنهج في هذه المرحلة بالذات من قبل مؤسسات دولة الاحتلال، بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي.