الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 18:56

الخارجية الفلسطينية تدرس مقاضاة وسائل إعلام ‘‘إسرائيلية‘‘

الخارجية الفلسطينية تدرس مقاضاة وسائل إعلام ‘‘إسرائيلية‘‘
واتهمت الوزارة الوسيلتين الإعلاميتين بتحريف متعمد لما جاء في مقابلة المالكي مع إذاعة "صوت فلسطين" يوم الاثنين، مؤكدة أنها تدرس مقاضاة صحيفة "إسرائيل اليوم" لنشرها الأكاذيب على لسان الوزير.

ودانت الوزارة "الصحافة الصفراء التي تبث السموم والكذب في هذه المرحلة بالذات لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي من موضوع الضم"، مؤكدة أن ما تم نشره عبر صحيفة "إسرائيل اليوم" وموقع "القناة السابعة " الإسرائيلية يختلف تماما ويتناقض جملة وتفصيلا مع ما جاء في مقابلة الوزير بشأن الموقف العربي من عملية ضم الكيان الإسرائيلي أراض في الضفة الغربية.

ولفتت الوزارة إلى أن "هذا الهجوم يتم بشكل ممنهج في هذه المرحلة بالذات من قبل مؤسسات دولة الاحتلال، بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي.
رقم : 866229
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
2 حزيران 2020
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
2 حزيران 2020
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
2 حزيران 2020
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
1 حزيران 2020
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
1 حزيران 2020
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
1 حزيران 2020
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
30 أيار 2020
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
30 أيار 2020
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
30 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس