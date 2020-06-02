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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 18:58

بايدن يهاجم ترامب بشدة ويطالبه بالاهتمام بكل الامريكيين

بايدن يهاجم ترامب بشدة ويطالبه بالاهتمام بكل الامريكيين
ودعا بايدن، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له، ترامب إلى تزويد حكام الولايات بالموارد اللازمة للتعامل الصحيح مع أية مشكلات.

وأعرب عن رفضه استخدام الشرطة العنف أو الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين، مؤكدا ضرورة وجود قوات أمن مجتمعية حقيقية تتصرف بشكل صحيح.

ودعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، الكونغرس إلى التصرف والعمل على سن قوانين لإصلاح النظام الشرطي.

وأكد أنه من حق المواطنين أن يحتجوا ويتظاهروا للتعبير عن مطالبهم، داعيا الى توخي الحذر حيال العنف الذي مارسه الرئيس بحق الاقتصاد ومساعي تحقيق العدالة.
رقم : 866230
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