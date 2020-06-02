الحرس الثوري الايراني: سنرد على أي تهديد بنفس المستوى

وخلال مراسم توديع وتقديم قائد اللواء 82 صاحب الأمر (عج) بمحافظة قزوين (غرب طهران) قال العميد باكبور: استمرت جهودنا للحفاظ على الأمن في شمال وشمال غرب البلاد حتى يومنا هذا، والسبب هو أن عداء أميركا لم يتضاءل فحسب، بل ازداد يوما بعد يوم مع تعرض مصالحهم في المنطقة للخطر.



واضاف: ان اميركا وأعداء ايران يخططون باستمرار للنيل من أمن البلاد بأي شكل من الاشكال.



وتابع العميد باكبور قائلا: لدينا معلومات دقيقة عن أن الأميركيين يضغطون على العناصر المعادية للثورة والزمر الإرهابية في دول الجوار بأنهم إذا لم ينفذوا عمليات في إيران ولم يجعلوا البلاد غير آمنة، فلن يحصلوا على دعم مالي.



ومضى قائد القوة البرية للحرس الثوري قائلا: أعلن مايك بومبيو العام الماضي أن اميركا لن تساعد جماعات المعارضة ضد ايران.



واضاف: والسبب هو أن اميركا توقعت أن تكون الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة نشطة وتستهدف أمن البلاد والمدن والحدود عندما تم تنفيذ عمليات مثل عملية عين الأسد، ولكن حتى يومنا هذا فان كل هذه العمليات احبطت بفضل الله وتضحيات المقاتلين.



واوضح باكبور: كان لدى العناصر المعادية للثورة والعناصر الإرهابية خططا واسعة النطاق العام الماضي لزعزعة أمن حدود البلاد والمدن الحدودية، لكن عملياتهم تم افشالها قبل تنفيذها.



واردف قائلا: منذ بداية هذا العام، قام الأميركيون بتحرك واسع في الدول المجاورة بهدف تجهيز الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم من أجل زعزعة أمن حدود البلاد والمدن المحيطة بها في ظروف خاصة.



ونوه العميد باكبور الى ان أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية أمن جيد للغاية بوجود المقاتلين المضحين.



ومضى قائلا: ان الشعور بانعدام الأمن أسوأ من انعدام الأمن، وجميع جهود الحرس الثوري والجيش في البلاد تكمن في ان لايشعر الشعب بانعدام الامن، واليوم فان ابناء الشعب يشعرون بالأمان الجيد.



واوضح باكبور ان جاهزية القوات المسلحة الايرانية هي جاهزية رادعة، مضيفا: إن العدو والأميركيين يدركون جيدا قدرات الجمهورية الإسلامية، ويعرفون أنهم اذا هاجموا وهددوا الجمهورية الإسلامية على أي مستوى، فسوف يكون ردنا بنفس المستوى.

واردف قائلا: لا يهم إذا كان العدوان والتهديد مباشرا أو غير مباشر، فالعدو يدرك جيدا أن هناك استجابة مناسبة لدينا على أي اجراء معاد.

واختتم باكبور قائلا: العدو لا يرتكب أخطاء في حساباته، وإذا كانت قدراتنا عالية في الرد، فإن العدو سيراجع بالتأكيد تهديداته.