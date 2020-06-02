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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 20:42

حزب الله والجهاد يؤكدان على تحصين الجبهة ضد العدو

حزب الله والجهاد يؤكدان على تحصين الجبهة ضد العدو
وأشار بيان للحزب، الى أن "اللقاء تخلله عرض للمستجدات على الساحتين الإقليمية والفلسطينية والأوضاع داخل المخيمات، وأكد الوفد على ضرورة العمل لتحصين الساحة الداخلية من المخططات الأميركية الصهيونية التي تستهدف النيل من جمهور المقاومة عبر البوابة الإقتصادية والحصار المالي على أهلنا لتحريضهم ضد المقاومة وقيادتها بعد فشلهم في حصار المقاومة وهزيمتها.

وأبدى الطرفان ارتياحهما الكبير للأوضاع الأمنية الهادئة التي تنعم بها مخيمات منطقة صيدا وتحديدا مخيم عين الحلوة، منوهين بالجهود التي بذلتها القيادات الأمنية والسياسية اللبنانية والفلسطينية".

ولفت البيان الى أن "الشيخ ضاهر نوه بالجهود التي يبذلها الاخوة في القيادة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المخيمات، إضافة إلى الجهد الكبير على المستوى الاجتماعي للوقوف إلى جانب أهلنا في المخيمات في ظل هذه الأزمة. كما وجه الطرفان التحية لأهلنا الصامدين في فلسطين الذين بذلوا الغالي والنفيس في مواجهة الغطرسة الصهيونية، كما وجهوا التحية للأسرى الأبطال الذين يجسدون بصبرهم وجهادهم الحجة على شعوب العالم الإسلامي".
رقم : 866257
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