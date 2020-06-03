الاحتلال يجبر مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في القدس

ففي القدس أجبرت طواقم بلدية الاحتلال في المدينة -اليوم الثلاثاء- المواطن نعيم صالح فراح على هدم مسكنه الخشبي في بلدة بيت حنينا كان أقامه لغرض تزويج ابنه.



وأشار المقدسي فراح إلى أن الاحتلال كان قد هدم منزله قبل 19 عاما، رغم دفعه غرامات باهظة، الأمر الذي دفعه بعدها لبناء مسكن لا يتجاوز مساحته 60 مترا يؤوي أكثر من 11 فرداً من عائلته حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.



وفي الخليل أخطرت قوات الاحتلال -اليوم- بهدم منزل المواطن صدام فوزي الشوامرة في قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب المدينة.



وقال المواطن الشوامرة: إن قوات الاحتلال أخطرته، بهدم منزله الذي قارب على الانتهاء من عمارته وتشطيبه، وتصل مساحته إلى 120 مترا، وهو في منطقة مأهولة بالسكان.



وتصاعدت مؤخراً عمليات هدم المنازل في الضفة والقدس المحتلة، بداعي "البناء غير المرخص كان آخرها هدم قوات الاحتلال -اليوم- منزلا في سلوان بعد ساعات من هدم منزل ومحال تجارية في بلدة جبل المكبر.