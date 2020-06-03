بريطانيا: العنف الذي تشهده الاحتجاجات في أمريكا مدعاة للقلق

وقال المتحدث، "العنف الذي نراه (هناك) مدعاة للقلق البالغ، يجب أن يُسمح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية".



وعبّر الاتحادُ الأوروبي عن صدمتِه لوفاةِ الأميركي جورج فلويد الذي قضى اختناقاً اثناءَ قيامِ شرطيٍ باعتقالِه ، وأبدى أسفَه للاستخدامِ المفرطِ للقوةِ من قبلِ رجالِ الشرطة.



ودعا مسؤولُ السياسةِ الخارجية في الاتحادِ جوزيب بوريل المجتمعاتِ الديمقراطيةَ الى أنْ تبقى متيقظةً امامَ الاستخدامِ المفرطِ للقوةِ من قبلِ قواتِ الامن. وقال بوريل إن تلك المجتمعاتِ لديها واجبٌ خاص بالتصرفِ بمسؤوليةٍ وعدمِ استخدامِ قدراتِها بالشكل الذي استُخدمت فيه بقضيةِ وفاةِ المواطنِ الاميركي ذي البشرة الملونة.



وأثارَ استخدامُ قواتِ الشرطة الأميركية للعنف ضد المتظاهرين المنددين بقتلِ المواطن جورج فلويد استياءً دولياً، حيثُ نددتْ الأممُ المتحدة وايران والعديدُ من دول العالم بالعنصرية الأميركية بحقِ ذوي البشرةِ السمراء، والتعاطي العنيف مع الرافضين لهذا المنهج.