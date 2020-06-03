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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 09:18

تخت روانجي: الحظر الامیرکي بلغ حد الجریمة ضد الانسانیة

تخت روانجي: الحظر الامیرکي بلغ حد الجریمة ضد الانسانیة
وفي كلمته الثلاثاء خلال اجتماع عقد تحت عنوان "دراسة تاثير الاجراءات الاحادية التعسفية على المكافحة العالمية لفيروس كورونا" قال تخت روانجي، ان اميركا باستمرارها وتصعيدها اجراءات حظرها اللاقانونية في ظروف ازمة جائحة كورونا قد تجاوزت الخطوط الحمراء للارهاب الاقتصادي والارهاب الطبي وبلغت حد الجريمة ضد الانسانية.

واضاف، انه وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتسعى الدول لدعم بعضها البعض في هذه الظروف المتازمة عبر تعزيز التعاون والتضامن فيما بينها، تقوم اميركا بتوسيع وتصعيد اجراءاتها الاحادية التعسفية اللاقانونية ضد الدول التي تواجه غالبيتها الظروف المؤلمة لتفشي جائحة كورونا.

وتابع تخت روانجي، ان من حق جميع الدول الحصول على الادوية والمستلزمات والمعدات اللازمة للحيلولة دون انتقال وانتشار فيروس كورونا الا ان اجراءات اميركا الاحادية واللاقانونية قد خلقت عقبة كبرى وحقيقية في طريق تحقيق هذا الامر.

وقال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في الامم المتحدة، ان اميركا تطرح هذا الادعاء الذي لا اساس له وهو ان اجراءات الحظر لا تشمل المواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية الا ان حرمان بلد من التجارة الدولية والنظام البنكي العالمي يسلب منه تماما قدرته على الحصول على الادوية والمواد الغذائية والمعدات الطبية عن طريق الآليات المالية والتجارية المتاحة.

وطلب تخت روانجي من المجتمع الدولي "تعزيز التضامن فيما بينه ورفض وادانة الاجراءات الاحادية الجانب اللاقانونية واللامشروعة بصف وصوت واحد لنتمكن من السيطرة المؤثرة على هذه الازمة على اساس القيم الانسانية والمبادئ الاخلاقية".

يذكر ان هذا الاجتماع عقد بمبادرة من الممثليات الدائمة لايران وروسيا والصين وفنزويلا وكوبا وسوريا وبيلاروسيا ونيكاراغوا وزيمبابوي في منظمة الامم المتحدة، حيث تحدث سفراء هذه الدول فضلا عن عدد من الشخصيات العلمية والدولية.
رقم : 866338
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