البابا فرنسيس بعد قتل فلويد: كل أشكال العنصرية غير مقبولة

وقال بابا الفاتيكان، الأربعاء، "لا يمكننا أن نقبل ولا نغض الطرف عن أي شكل من اشكال العنصرية أو الإقصاء، والادعاء بأننا ندافع عن قدسية أي حياة بشرية"، لكنه أضاف أن "لا مكسب" من ردود الفعل العنيفة التي جرت في الأيام الماضية في الولايات المتحدة ضمن الاحتجاجات على عنف الشرطة الأميركية ضد السود.



يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التظاهرات الحاشدة في الولايات المتحدة ضد العنصرية رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بالحل العسكري ونشر الجيش.



وندد المتظاهرون بجريمة قتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينسيوتا، واتهموا الشرطة بارتكاب جرائم عنصرية.



وأعلن البنتاغون أن اكثر من سبعة وستين ألف عنصر من الحرس الوطني ينتشرون في الولايات، وهو العدد الأكبر منذ فترة طويلة، لكنه أكد أنه لا يحبذ استدعاء الجيش لمواجهة تحرك مدني.