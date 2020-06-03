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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 12:32

اليونان توقف الرحلات الجوية مع قطر لهذا السبب..

اليونان توقف الرحلات الجوية مع قطر لهذا السبب..
وكان الركاب المصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، ووصلت يوم الاثنين، قالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي.

وقالت وزارة الحماية المدنية، إن من ثبتت إصابتهم سيبقون في الحجر الصحي 14 يوما، بينما من جاءت نتيجتهم سلبية سيبقون في الحجر الصحي سبعة أيام. حسب ما نقلت رويترز.

ومن بين من أثبتت الاختبارات إصابتهم بكورونا تسعة من باكستان يحملون وثائق إقامة في اليونان، ويونانيان قادمان من أستراليا، وشخص من أسرة يونانية يابانية.

ومن المرتقب أن يستمر سريان التعليق حتى الخامس عشر من يونيو الجاري، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة العالمية.

وسجلت اليونان عددا منخفضا من إصابات "كوفيد-19" مقارنة بدول أوروبية أخرى كثيرة، وبدأت تخفف تدريجيا في الرابع من مايو العزل العام الذي استمر أسابيع . وسجلت 2937 إصابة و179 وفاة حتى يوم الثلاثاء.
رقم : 866384
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