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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 13:07

رئيس "حكومة الوفاق" الليبية يزور تركيا

رئيس "حكومة الوفاق" الليبية يزور تركيا
وقال وزير خارجية تركيا، جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء: "السراج سيزور غدا أنقرة لبحث الحل السياسي في ليبيا".
رقم : 866390
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