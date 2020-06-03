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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 13:07
رئيس "حكومة الوفاق" الليبية يزور تركيا
وقال وزير خارجية تركيا، جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء: "السراج سيزور غدا أنقرة لبحث الحل السياسي في ليبيا".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
866390
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