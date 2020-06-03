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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 15:19

تونس: إلزام الوافدين للبلاد باختبار "الخلو من كورونا"

تونس: إلزام الوافدين للبلاد باختبار "الخلو من كورونا"
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، قولها إن الإجراءات التي ستقدمها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للحكومة بغية إقرارها ستشمل أيضا تعبئة الوافدين لاستبيان طبي يوضح فيه الحالة الصحية العامة للوافد وذلك من خلال تطبيق مرتبط بوزارة الصحة.

ومن بين جملة الإجراءات المقترحة أيضا تشديد الرقابة على الوافدين طيلة فترة السفر، وخلال إتمام الإجراءات بالمطارات والموانئ للتأكد من التزام الوافدين من الخارج بارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي.

وأضافت بن علية أن اللجنة العلمية حرصت في مقترحاتها التي ستعرضها لاحقا على الحكومة على إيجاد الآليات الكفيلة بدفع جميع القادمين إلى تونس على احترام الشروط الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا التي نصت عليها وزارة الصحة التونسية.

ودعت إلى ضرورة الاستعداد الجيد وأخذ جميع التدابير اللازمة خلال الفترة المقبلة للوقاية من عودة انتشار فيروس كورونا في تونس، جراء تسجيل مزيد من الحالات الوافدة، مشيرة إلى أن عدد الوافدين على البلاد سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة بسبب عمليات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج وعودة المواطنين المقيمين في الخارج للموسم الصيفي واستئناف النشاط السياحي في تونس.

وكانت الحكومة التونسية قد قررت إجلاء رعاياها في الخارج اعتبارا من يوم غد الخميس، مع ضرورة الخضوع لسبعة أيام من الحجر الإجباري في الفنادق، على نفقة العائدين في هذه الرحلات، والخضوع لسبعة أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة، وفتح الحدود البرية والجوية والبحرية بدءا من 27 يونيو الحالي.
رقم : 866399
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