مساءلة راشد الغنوشي في البرلمان التونسي

وتتمحور المساءلة حول مواقف الغنوشي بشأن الأزمة الليبية، وعلاقته مع تركيا وتجاوز صلاحياته.



وشهدت جلسة مساءلة الغنوشي خلافات، وذلك بعد محاولات نواب النهضة إرباك الجلسة، حيث انسحب عدد من النواب، احتجاجا على محاولة حركة النهضة تقليص الوقت المخصص لكل نائب.



وطالب عدد من النواب الغنوشي عدم مغادرة الجلسة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع لائحة قدمها الحزب الدستوري الحر تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.



وقبل أيام تقدم الغنوشي بتهنئة لرئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، بعد سيطرة قواتها على قاعدة الوطية، ما اعتبرته بعض القوى السياسية في تونس دعما لأحد محاور الصراع في ليبيا.



وكان الرئيس التونسي قد أعلن موقف الحياد للدولة وعدم الانحياز لصالح أي من الطرفين.