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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 17:44

الاحتلال يسجل 116 إصابة جديدة بكورونا

الاحتلال يسجل 116 إصابة جديدة بكورونا
وقالت الوزارة في بيانها، إن إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس إرتفع الى 17285 حالة، والوفيات وصل إلى 290 حالة ويعد هذا الرقم الأكبر من الإصابات الذي يتم تسجيله خلال يوم واحد منذ شهر.

وأوضحت أن 28 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 42 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

ووفقاً لبيان صحة الإحتلال، فإن 29 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تماثل 14940 من إجمالي عدد المصابين للشفاء.

وكانت حكومة الإحتلال خففت في وقت سابق بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها مارس الماضي مع بدء انتشار الفيروس في فلسطين المحتلة.
رقم : 866419
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