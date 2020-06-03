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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 17:55
عباس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما
كما أصدر عباس، قرارًا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
866424
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