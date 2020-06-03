سلطان عُمان يدعو للتعايش مع أزمة كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع يوم الثلاثاء، للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).



وأكد "بن طارق" أنه أصبح من الأهمية التعايش والتأقلم مع جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم توفّر العلاج المناسب له، مشدداً على أن الدولة ماضية في مواجهة الجائحة وتسخير إمكانياتها لذلك.



وقال السلطان: إن "التعايش والتأقلم لا يتأتى إلا بتكاتف جميع أفراد المجتمع، وذلك باتباعهم كافة الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة، ومتابعتهم البرامج التوعوية التي تبثّها وسائل الإعلام المختلفة".



جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات في عُمان بلغ 12 ألفاً و799 حالة، تعافى منها 2812 حالة، إضافة إلى تسجيل 59 حالة وفاة، وفق آخر الأرقام الرسمية.