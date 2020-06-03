غارات عنيفة تدك 'النصرة' في سهل الغاب

وقالت مصادر اعلامية معارضة في المنطقة، إن الطيران الحربي الروسي نفذ تحليقا دورانيا في أجواء ريف إدلب وسهل الغاب، قبل تنفيذ عدة ضربات قوية.



ولفتت المصادر إلى أن الانفجارات ليلاً سمعت من جهة منطقة القرقور بسهل الغاب، وسجل عدة غارات متتالية على ذات المنطقة، في كل مرة من طائرة حربية روسية، قبل أن تعود لقاعدة حميميم بعد التنفيذ، سمع صوت الانفجارات كل مناطق ريف إدلب وحلب.



ويأتي هذا الرد بعد تصريحات روسية خلال الأيام الماضية أكدت قيام "هيئة تحرير الشام" الارهابية باستهداف مناطق سيطرة الجيش السوري.



فيما نقلت وسائل اعلام سورية محلية عن مصادر عسكرية قولها أن "مجموعات ارهابية تابعة لجبهة النصرة كانت تحاول التسلل الى مواقع الجيش السوري مما استدعى تدخل الطيران الحربي وقصفها".