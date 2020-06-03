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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 18:33

نائبة فرنسية تطالب بمبادرة أممية لحماية الناشطات البحرينيات

نائبة فرنسية تطالب بمبادرة أممية لحماية الناشطات البحرينيات
وكتبت النائبة الفرنسية إلى الوزير بشأن حالات العديد من السجينات السياسيات في البحرين اللواتي تعرضن لانتهاكات جنسية ونفسية وجسدية خطيرة. ومن أبرز القضايا التي تطرقت إليها النائبة، قضية الناشطة ابتسام الصائغ. فقد أشارت النائبة إلى اعتقالها وتعذيبها في العام 2017 بسبب عملها الحقوقي، لافتة إلى ان السلطات أخضعت الصائغ للتحقيق مرات عدة للإنتقام بسبب مشاركتها في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان.

كما أدرجت النائب دوماس في رسالتها سلسلة من الأسماء الأخرى لسجينات سياسيات أخريات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي والنفسي والجسدي، ومنهن أميرة القشعمي، وفاتن ناصر، وهاجر منصور، مدينة علي، زهرة الشيخ، زينب المرهون، زكية البربوري و نجاح يوسف.
النائبة أوضحت أن الكثير من الناشطات أسكتت السلطات أصواتهن وتخشى الكثير منهن التحدث عن سوء معاملتهن خوفا من الانتقام الحكومي .

كما أبلغت النائبة دوماس الوزير بالوضع الحالي لنجاح يوسف التي أطلق سراحها من السجن في أغسطس 2019، إذ دعت الأمم المتحدة حكومة البحرين إلى حماية سلامتها الجسدية والعقلية، لافتة إلى تعرضها للتعذيب والإعتداء الجنسي وإجبارها على التوقيع على اعترافات دون السماح لها بقراءتها.

واختتمت دوماس الرسالة يطلب توضيحات حول الإجراءات التي يتخذها السلك الدبلوماسي الفرنسي لوضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان, مؤكدة على أهمية أن تقود فرنسا مبادرات في الأمم المتحدة للاعتراف بهذه الحقائق وحماية هؤلاء النسوة من استخدام النظام للعنف والإساءات.

يذكر أن النائبة فريدريك دوماس، هي سياسية ومنتجة أفلام، تم انتخابها نائبة في الجمعية الوطنية عام 2017، حيث تعمل أيضًا في لجنة الشؤون الخارجية.
رقم : 866434
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