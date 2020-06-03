الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 21:02

محادثات مصرية روسية حول ليبيا وفلسطين وسد النهضة

محادثات مصرية روسية حول ليبيا وفلسطين وسد النهضة
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن التطلع لمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين.

ووفقا لحافظ، "شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، وضرورة تكثيف التشاور السياسي بين القاهرة وموسكو".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على كافة مظاهر الإرهاب".


وأشار حافظ، إلى أنه "تم التشاور أيضا، حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية في إطار حل الدولتين مع التحذير من مغبة أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها لن تؤدي سوى إلى تعقد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف أن الوزير شكري قدم خلال الاتصال الهاتفي شرحا لنظيره الروسي حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحاً كافة مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة، مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق.
رقم : 866455
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
3 حزيران 2020
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
3 حزيران 2020
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
3 حزيران 2020
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
2 حزيران 2020
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
2 حزيران 2020
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
2 حزيران 2020
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
2 حزيران 2020
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
1 حزيران 2020
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس