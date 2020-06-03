العراق.. الدفاع النيابية تعلق على مفاوضات بين بغداد وواشنطن

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي إن “المفاوضات بين واشنطن وبغداد الذي ستنطلق منتصف الشهر الجاري لن تحقق أهداف حقيقية إذ لم تناقش خروج القوات الأمريكية من البلاد”، لافتا إلى إن “البرلمان سيرفض اي تفاوض بين بغداد وواشنطن يعزز الوجود الأمريكي داخل العراق”.



وأضاف أن “الحكومة عليها أن تلتزم بقرار البرلمان السابق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية”، مبينا أن “الولايات المتحدة تحاول البقاء في العراق وتسعى لذلك عبر ممارسة الضغط واستخدام ورقة عودة نشاط داعش وعلى الحكومة إن تقطع الطريق على تلك المحاولات”.



وكشفت عضو اللجنة الخارجية النيابية آلاء طالباني، اليوم الاربعاء، عن اسباب انطلاق المفاوضات الاستراتيجية بين اميركا والعراق، مبينة ان المباحثات المقبلة ستجري تحت اشراف مباشر من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وبمشاركة كردستان.