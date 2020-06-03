الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 21:03

العراق.. الدفاع النيابية تعلق على مفاوضات بين بغداد وواشنطن

العراق.. الدفاع النيابية تعلق على مفاوضات بين بغداد وواشنطن
وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي إن “المفاوضات بين واشنطن وبغداد الذي ستنطلق منتصف الشهر الجاري لن تحقق أهداف حقيقية إذ لم تناقش خروج القوات الأمريكية من البلاد”، لافتا إلى إن “البرلمان سيرفض اي تفاوض بين بغداد وواشنطن يعزز الوجود الأمريكي داخل العراق”.

وأضاف أن “الحكومة عليها أن تلتزم بقرار البرلمان السابق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية”، مبينا أن “الولايات المتحدة تحاول البقاء في العراق وتسعى لذلك عبر ممارسة الضغط واستخدام ورقة عودة نشاط داعش وعلى الحكومة إن تقطع الطريق على تلك المحاولات”.

وكشفت عضو اللجنة الخارجية النيابية آلاء طالباني، اليوم الاربعاء، عن اسباب انطلاق المفاوضات الاستراتيجية بين اميركا والعراق، مبينة ان المباحثات المقبلة ستجري تحت اشراف مباشر من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وبمشاركة كردستان.
رقم : 866456
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
3 حزيران 2020
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
3 حزيران 2020
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
3 حزيران 2020
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
2 حزيران 2020
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
2 حزيران 2020
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
2 حزيران 2020
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
2 حزيران 2020
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
1 حزيران 2020
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس