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الأربعاء 3 حزيران 2020 ساعة 21:07

الصحة العراقية تسجل 781 اصابة و٢١ حالة وفاة بـ كورونا

الصحة العراقية تسجل 781 اصابة و٢١ حالة وفاة بـ كورونا
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص (٨٥٨٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٦٠٢٩٩)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٧٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٢
بغداد/ الكرخ: ١٠٩
مدينة الطب: ٦٦
النجف: ١٩
البصرة: ٤١
السليمانية: ٤٦
اربيل: ٦
دهوك: ٥٢
كربلاء: ١١
كركوك: ٣٥
ديالى: ٨
بابل: ٣٣
ميسان: ٣٥
الديوانية: ٧
ذي قار: ٢٨
المثنى: ١٨
الانبار: ٥

وأوضحت أنه "تم تسجيل ٥٨٧ حالة شفاء وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦٠
بغداد/ الكرخ: ٢١٩
مدينة الطب: ٢٥
النجف: ٦
البصرة: ٧
السليمانية: ١٢
دهوك: ٢
ديالى: ٢
كربلاء: ١٣
ميسان: ٢
بابل: ٢
ذي قار: ٣٣
الديوانية: ٤

وأكدت أن "أعداد الوفيات بلغت ٢١ حالة موزعة كالآتي:
بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد/ الكرخ: ٢
مدينة الطب: ١
السليمانية: ٥
اربيل: ٢
بابل: ١
البصرة: ١
ميسان: ١
المثنى: ١

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٨١٦٨، ومجموع حالات الشفاء ٤٠٩٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٣٨١٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٦، فضلاً عن بلوغ مجموع الوفيات ٢٥٦ حالة".
رقم : 866459
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