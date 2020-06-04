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الخميس 4 حزيران 2020 ساعة 08:03

مصر والإمارات ترحبان باستئناف محادثات وقف إطلاق النار بليبيا

مصر والإمارات ترحبان باستئناف محادثات وقف إطلاق النار بليبيا
وتمخضت عن مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير كانون الثاني جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار، لكن تلك المبادرة تعثرت قبل أن يعلن الطرفان هذا الأسبوع عن استعدادهما لاستئناف المحادثات.

وتقول بعض التقارير الإخبارية إنّ الحرب بالإنابة كانت، وما زالت، تقتصر على مُشاركة قوّات روسية وسودانية وتشادية مدعومين من السعوديّة والإمارات ومِصر تُقاتل إلى قوّات الجِنرال حفتر، ومتطرفين من سورية مدعومين من قطر وتركيا تُقاتل إلى جانب حُكومة الوِفاق المدعومة من الأُمم المتحدة، في النّاحية الأخرى، ووصول قوّات تركيّة رسميّة مدعومة بغطاء جويّ وسُفن بحريّة ودبّابات، قد يَكسِر هذه المُعادلة، ويدفع بدول مِثل مِصر والإمارات وربّما اليونان وفرنسا وإيطاليا إلى الرّد على هذه الخطوة التركيّة بإرسال قوّات رسميّة أيضًا، وهُناك مُؤشّرات تُؤكِّد هذا التوجّه نلمسها حاليًّا.
رقم : 866521
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