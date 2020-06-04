الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 حزيران 2020 ساعة 08:04

السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا

السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا
وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان صحفي إن إجمالي ضحايا "كوفيد 19" بلغ 314، مضيفة أن عدد المتعافين وصل إلى 1711 بعد شفاء 86 حالة.

وأفادت الوزارة بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما دعتهم إلى متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على موقع "فيسبوك".

وأعلن عدد من ولايات السودان تمديد فترة حظر التجوال داخل مدنها وأبرزها ولاية النيل الأبيض، والولاية الشمالية.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية، عمر قمر الدين، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم دعما للسودان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وصرح قمر الدين بأن أول طائرة للمساعدات الأوروبية للبلاد ستصل في العاشر من يونيو الحالي.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد بصدد تسيير جسر جوي، لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية في جهودها، لمكافحة جائحة كورونا.
رقم : 866522
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
3 حزيران 2020
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
3 حزيران 2020
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
3 حزيران 2020
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
2 حزيران 2020
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
2 حزيران 2020
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
2 حزيران 2020
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
2 حزيران 2020
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
1 حزيران 2020
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس