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الخميس 4 حزيران 2020 ساعة 21:56

منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني

منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني

وكتبت منظمة ADHRB في تغريدة لها على تويتر: "يعاني معتقل الرأي محمد أحمد حسين المحكوم مؤبد في الحوض الجاف من عدة عوارض صحية مقلقة : دوران مستمر في الرأس مع غثيان والشعور بالخفقان السريع بالقلب مع التعرق. العائلة تقدمت بشكوى للأمانة العامة للتظلمات@Ombudsman_bh منذ أبريل ومازالت تنتظر التحرك قبل تفاقم وضعه الصحي".


وتشير معلومات من نشطاء وعوائل المعتقلين في سجون البحرين، بين حين وآخر، إلى تدهور صحة عدد كبير من السجناء المؤبدين أو المحكومين بالإعدام، حيث لا توفر السلطات البحرينية الحماية الطبية اللازمة لهم، رغم ظروفهم الصحية المقلقة.
من جهة أخرى، في ظل تحول فيروس كورونا الى جائحة تهدد العالم اجمع ، اتخذت اغلب حكومات العالم اجراءات للتقليل من مخاطرها على السجناء، الذين عادة ما يكونوا محشورين في زنزانات ضيقة وباعداد كبيرة مما يشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس، لذلك قاموا باطلاق سراح السجناء والسماح لهم بالعودة الى أسرهم حتى انقضاء تهديد فيروس كورونا، ولكن في البحرين، مازالت سلطات آل خليفة ترفض اطلاق سراحهم حتى بصورة مؤقته.
رقم : 866612
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