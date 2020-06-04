السراج: حفتر لم يكن شريكا حقيقيا في أي عملية سلام



وقال السراج في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، إنني أكرر الشكر لتركيا حكومة وشعبا على مواقفها في دعم الشعب الليبي.

وأكد فائز السراج بأن بلاده ستحاسب كل من لطخ يده في دماء الليبيين، منوها إلى أن "معركتنا مستمرة وعازمون على سيطرة الدولة على كامل الأراضي الليبية والقضاء على من يهدد دولته المدنية الحديثة".

وتطلع السراج إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا، حيث شدد على أنه بحث مع أردوغان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا وقفت إلى جانب بلاده موقفا مشرفا وشجاعا، في وقت زف فيه خبر تحرير العاصمة الليبية، طرابلس، وضواحيها بالكامل، في ملحمة تاريخية سيتذكرها التاريخ دوما.

وأكد السراج على أنه لن يتنازل عن تحقيق العدالة، لمحاسبة كل من قتل المدنيين، وبأنه سيلاحق قضائيا كل من ساهم في قتل الأبرياء في بلاده. مضيفا أن "حفتر لم يكن شريكا حقيقيا في أي عملية سلام".

واختتم السراج المؤتمر الصحفي بتقديم الشكر لأردوغان وللشعب التركي، قائلا "ليبيا تمتلك مقومات النهضة والتقدم والفرصة متاحة لتعاون بناء ومثمر، وننتظر منكم التعاون المشترك، ونحاول العودة للبناء في البلاد ونتطلع لعودة الشركات التركية في بلادنا".