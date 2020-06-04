الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 حزيران 2020 ساعة 22:40

الصدر يعلن براءته مما حدث بالناصرية ضد الكوادر الصحية

الصدر يعلن براءته مما حدث بالناصرية ضد الكوادر الصحية

وذكر السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر"، إن ثورة الإصلاح لابد أن تبقى ناصعة بيضاء، مبينا ان ما حدث في الناصرية ضد الكوادر الصحية وإجبارها على الاستقالة لا يمثل الإصلاح في شيء.
وأعرب السيد الصدر عن براءته ممن فعل ذلك، داعيا الجهات المختصة الى أخذ زمام الأمور .
وحذر السيد الصدر من ذهاب العراق إلى الهاوية، مؤكدا انه "في حال تسلط الثلة الضالة على مقدرات الشعب ولقمتهم ورقابهم فهذا بداية لدولة الشغب" حسب تعبيره.
يشار إلى إن مجموعة من المتظاهرين في محافظة ذي قار اقتحموا الاربعاء مديرية صحة المحافظة واجبروا مدير العام على تقديم استقالته.
رقم : 866624
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
4 حزيران 2020
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
4 حزيران 2020
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
3 حزيران 2020
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
3 حزيران 2020
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
حرس الثورة يؤكد على وحدة وتلاحم القوات المسلحة
3 حزيران 2020
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
الإمام الخميني (قدس).. مرآة 31 عاما بعد الرحيل
3 حزيران 2020
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
2 حزيران 2020
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس