الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 09:27

أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها لاحتواء كورونا

أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها لاحتواء كورونا
وقال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي على "تويتر"، إن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع".

وأشار إلى أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.

وكانت الإمارات بدأت تخفيف القيود التي فرضتها طوال الشهرين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث سمحت بعودة الحياة تدريجياً واستئناف حركة الاقتصاد، وأتاحت الحركة في الشوارع بدءاً من الـ6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً، بدءاً من الأربعاء الماضي.

وكانت وزارة الصحة في الإمارات أعلنت أنها أجرت أكثر من 37 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، لتسجل 661 إصابة جديدة بالفيروس و386 حالة شفاء وحالتي وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 34 ألفاً و557 مصاباً، وارتفاع عدد المتوفين إلى 264 حالة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حتى لحظة كتابة الخبر (31 مايو)، 6 ملايين و204 آلاف، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 371 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض أكثر من مليونين و765 ألف حالة.
رقم : 866667
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
4 حزيران 2020
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
4 حزيران 2020
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
3 حزيران 2020
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
3 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس