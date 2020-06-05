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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 09:31

بيان الحشد الختامي لعمليات 'أبطال العراق نصر السيادة'

بيان الحشد الختامي لعمليات
وجاء في بيان الحشد حسب موقعه على الانترنيت:
اختتمت قوات الحشد الشعبي اليوم الخميس ٤ حزيران ٢٠٢٠ عمليات أبطال العراق نصر السيادة جنوب غرب كركوك في الحدود الفاصلة مع صلاح الدين بمساحة ( ١٩١ كم)، والتي انطلقت صباح يوم الثلاثاء الثاني من حزيران بمشاركة الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش والقوة الجوية العراقية.

قطعات الحشد المشاركة، بقيادتي عمليات محور الشمال ومحور شرق دجلة مع الأفواج المساندة للقيادات والمديريات الساندة ، الألوية المشاركة / (( ل ١٠ ، ل ٢٢ ، ل ١٦ ، ل ٥٢ ، ل ١٥ ، ل ٢١ ، ل ٨٨ ، ل ٩ )).

أهداف العملية


تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المستهدفة وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.

النتائج:-
أ – عدد القرى التي تم تطهيرها : ٤٣ قرية
ب – العثور على :
١٢٢ مضافة
١١ نفقا
٦١ عبوة ناسفة
٢ حزاما ناسفا
٤ عجلات
١٠ دراجات نارية
معمل تفخيخ
سجن محكم
د – تحرير (( ٣ )) مخطوفين من أيدي عصابات داعش
هيئة الحشد الشعبي
٤ حزيران ٢٠٢٠
رقم : 866668
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