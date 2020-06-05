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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 09:33

ترامب يشكر إيران لإطلاقها سراح عسكري أميركي

ترامب يشكر إيران لإطلاقها سراح عسكري أميركي
وأشاد ترامب بإطلاقِ سراح وايت، وقال إنّه في طريقِ العودة إلى الولاياتِ المتحدة على متنِ طائرة أرسلتها سويسرا التي تمثّلُ المصالحَ الأميركية في ايران.

من جهتِه شكرَ وزيرُ الخارجية الامريكي مايك بومبيو حكومةَ سويسرا لتسهيلِها عودةَ وايت، معرباً عن سعادتهِ بأنّ الحكومةَ الإيرانية كانت بنّاءةً في هذا الشأن. بدورِها قالت سويسرا إنها مستعدة لمزيد من التسهيلات بين الطرفين كوسيطٍ محايد.

وأعلنَ المتحدث باسمِ الخارجية الايرانية عباس موسوي الافراجَ عن الضابط في البحريةِ الأمريكية مايكل وايت من الاعتقالِ في ايران بعد أنْ شمِلَهُ العفو، اثرَ احرازِ رضا المدعين عليه، وبالنظرِ الى قضاءِ جزءٍ من حكمِه في السِجن.

بدورِه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر الإفراج عن الطبيب الايراني مجيد طاهري في اميركا الذي كان معتقلاً لاسباب لا اساسَ لها من الصحة. واعربَ ظريف عن ارتياحِه للافراج عن طاهري ووايت وعودتِهما الى أحضان أسرتَيْهِما قريباً . وقال إنّ هذا الامر يُمكن أنْ يحدُث لجميع السجناء.
رقم : 866670
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