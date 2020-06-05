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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 09:39

75 شاحنة تعبر الحدود الايرانية إلى باكستان يوميا

75 شاحنة تعبر الحدود الايرانية إلى باكستان يوميا
وقال رئيس منظمة الطرق والنقل البري في تصريح له خلال زيارته التفقدية يوم امس الخميس لحدود ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، انه اثر متابعات هذه المنظمة والمشاورات التي جرت مع وزارتي الخارجية والداخلية والجمارك الايرانية وشركات النقل واصحاب السلع وبعد الاتفاق مع باكستان، تقوم يوميا 75 شاحنة من اسطول النقل البري في البلاد بنقل السلع الى باكستان عبر منفذ ميرجاوة مع الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وتقوم بالعودة الى البلاد مباشرة بعد تفريغ حمولاتها.

وخلال هذه الزيارة تفقد حسن نيا المشاريع الفعالة في هذا القطاع وتطوير البنية التحتية للمحطات الحدودية في ميلك وميرجاوة وورشات تصليح المكائن والمعدات المتعلقة بالطرق البرية.
رقم : 866673
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