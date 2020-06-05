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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 09:51

هنية يدعو لبناء استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات الفلسطينية

هنية يدعو لبناء استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات الفلسطينية
وخلال ندوة سياسية بعنوان:"من النكبة إلى النكسة.. العودة القرار والخيار".قال هنية إن اهم عناصر هذه الاستراتيجية، إطلاق مشروع المقاومة الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني، وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

وأشار إلى أن مشروع المقاومة بالمنطقة هو الذي حقق الإنجازات وليس مشروع التطبيع مشددا على ضرورة اعادة بناء منظمة التحرير لضم كل الفصائل الوطنية والاسلامية .وأكد هنية أن خطة الضم الصهيونية تهدد الأردن كما تهدد فلسطين والعديد من دول الجوار لفلسطين، مضيفا بأنه يتحدث عن مشروع صهيوني مدعوم أمريكيا قائم على نظرية بائسة وهي التوطين والوطن البديل والقدس عاصمةٌ موحدة للكيان.
رقم : 866683
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