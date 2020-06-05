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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 10:03

سيناريو التطبيع مستمر.. أول مطعم ‘‘إسرائيلي‘‘ بالإمارات

سيناريو التطبيع مستمر.. أول مطعم ‘‘إسرائيلي‘‘ بالإمارات
ونشر الحساب عبر تويتر أن واحدة أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات وتدعى إيلي كرييل أطلقت أول خدمة طعام "يهودي كوشير" (الطعام الحلال) في الإمارات .
سيناريو التطبيع مستمر.. أول مطعم إسرائيلي بالإمارات
وأوضح أن افتتاحه جاء نتيجة الطلب المتزايد على طعام يهودي كوشير، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.
سيناريو التطبيع مستمر.. أول مطعم إسرائيلي بالإماراتسيناريو التطبيع مستمر.. أول مطعم إسرائيلي بالإمارات
واستعان الحساب الإسرائيلي التابع للخارجية برابط من موقع "العربية" الإنجليزي ونقل الموقع في تقريره عن كرييل قولها إن الاعتراف والدعم الذي حظيت به الجالية اليهودية في الإمارات "مذهل ومقدر للغاية، وأثبتت الإمارات لنا جميعا أن تقاليدنا العظيمة المفهومة بشكل صحيح هي قوة من أجل الخير".
رقم : 866685
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