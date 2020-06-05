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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 10:28

برهم صالح يؤكد ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة

برهم صالح يؤكد ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم (أمس الخميس) في قصر "بغداد"، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل العلاق"، حيث أكد رئيس الجمهورية (وفقا للبيان)، "ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة، والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة و ترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط".

وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا ومساعدة العراق في تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

بدوره، استعرض العلاق دور البنك المركزي للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، معبرا عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية للبنك في هذا الظرف الحساس، و توجيهاته السديدة بهذا الشأن".
رقم : 866694
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