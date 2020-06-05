الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 10:33

إصابات كورونا في المغرب تتجاوز حاجز الـ8 آلاف

إصابات كورونا في المغرب تتجاوز حاجز الـ8 آلاف
وأعلنت وزارة الصحة، أن "مدينة مراكش سجلت 31 إصابة مؤكدة في بؤرة عائلية كبيرة مرتبطة بحالة سجلت في الأيام الماضية".

وأضافت: "سجلت في طنجة تطوان الحسيمة 22 إصابة مؤكدة بالفيروس، تليها فاس مكناس بـ14 حالة، ثم الدار البيضاء سطات بـ12 حالة، والرباط سلا القنيطرة بحالتين".

وأكدت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي إلى 90 % تقريبا، بعد تسجيل 329 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7195 حالة، علما أن معدل التعافي العالمي هو 48.3%، وعلى المستوى الإفريقي يصل إلى 43.9%".

وسجلت حالتا وفاة بمدينتي كلميم والرباط، ليصل عدد الوفيات إلى 208 حالات، وتبقى نسبة الوفيات مستقرة عند 2.6% هناك.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة 600 حالة، بمعدل 1.7% لكل 100 ألف نسمة.

وأفادت وزارة الصحة بأن 15 حالة فقط توجد بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالمغرب، منها 10 حالات بالدار البيضاء و3 حالات بمراكش وحالة واحدة بكل من طنجة وفاس.
رقم : 866697
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
4 حزيران 2020
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
4 حزيران 2020
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
3 حزيران 2020
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
3 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس