الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 10:41

المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع نتنياهو في موسكو

المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع نتنياهو في موسكو
حوار مع العدو

بين وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي"، الاثنين المنصرم، فشل محاولتين لتنظيم لقاء بين رئيس وزراء كيان الاحتلال، "بنيامين نتنياهو" والرئيس الفلسطيني، "محمود عباس"، في روسيا، بسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي، وقال أنَّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس بوتين مستعداً للإقدام على خطوات جديدة لإقناع نتنياهو بلقاء الجانب الفلسطيني، وقبول الفشل مرة أخرى في حال حدوثه، وذلك في مؤتمر صحفي نظمته جمعية المراسلين الأجانب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

و  ذكر المالكي أنَّ السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء حوار مع الكيان الصهيوني عبر الفيديو، بإشراف روسي، مع أنَّه شكك في أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة على الأرض، موضحاً أنَّ الجانب الفلسطيني سينظر في هذه القضية إذا وجدتها موسكو أمراً مجدياً.

ومما ينبغي ذكره، أنَّ المفاوضات متوقفة بين الجانب الفلسطيني والكيان الصهيوني منذ أبريل/ نيسان 2014، بسبب التعنث الإسرائيلي في الاستجابة لمطالب الفلسطينيين، كوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967، أساساً للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

مقاومة سلمية
تدرس السلطة الفلسطينية العديد من الخيارات للرد على الإجراءات التي بدأها الكيان الغاصب، لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن، وبحسب وزير الخارجية الفلسطيني فإنَّ من بين تلك الخيارات، التوجه إلى المقاومة السلمية غير العنيفة أو المسلحة وحماية المؤسسات الفلسطينية بالإضافة إلى التوجه من جديد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبهذا الصدد؛ أشار المالكي إلى أنَّ الكيان الصهيوني لن يوقف خططه إلا بعد ضغوط من قبل المجتمع الدولي، عبر التلويح بعقوبات جدية، لانتهاكه القانون الدولي، وقال أنَّ 25 دولة أوروبية أعلنت مؤخراً استعدادها لتوجيه رد قوي للكيان.

أكثر من ذلك؛ أكد أنَّ الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بأمريكا كوسيط وحيد بينهم وبين الصهاينة، بسبب تبني الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي بالكامل، وقد فقد الفلسطينيون ثقتهم بها.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني أنَّ خطوات الكيان في ضم أراض فلسطينية جديدة، يعد تدميراً لحل الدولتين ولإمكانية إنشاء دولة فلسطينية، على حد تعبيره، قائلاً أنَّه بمثابة إعلان حرب، موضحاً أن رئيس وزراء الاحتلال يحاول التهرب من مشكلته القانونية، والاتهامات الموجهة له بالتقدم في إجراءات الضم التي أعلنوا عنها بدعم أمريكي.
إضافة إلى ذلك؛ ذكر أنَّ مشكلة القدس هي مشكلة سياسية وليست مشكلة دينية كما يحاول رئيس الوزراء الصهيوني أن يسوقها، لافتاً إلى أنَّ مدينة مقدسة بالنسبة لكل الأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية أوقفت بالفعل كافة عمليات التنسيق الأمني والمدني مع كيان الاحتلال، متحدثاً عن عدة محاولات من دول مختلفة للتوسط، لكن الجانب الفلسطيني يشدد على أنَّ إلغاء قرار الضم هو شرط أساس لإعادة الاتصال.

ومن الجدير بالذكر أنَّ روسيا تسعى في الفترة الأخيرة، لعقد اجتماع بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة في جنيف السويسرية، على مستوى الوزراء، في محاولة لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينيّة، مع نية الكيان الصهيوني ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية في تموز/ يوليو المقبل.

خلاصة القول؛ لم يخرج المالكي عن الأسلوب المعتاد للرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، فهل يمكن الحديث عن خلاص من شر خطط الكيان الصهيوني المتزايدة والمتواصلة، بالتزامن مع التلويح بمقاومة سلمية؟ ، و أيّ محتل ذاك الذي سيرحل عن ديارك بالورد والغار، وما الذي يمكن أن يحققه لقاء أو اتفاق مع عدو غاشم، لا يمكن أن يرضخه أو يردعه سوى مقاومة بأشكال مختلفة.
رقم : 866701
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
4 حزيران 2020
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
4 حزيران 2020
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
3 حزيران 2020
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
توقعات آية الله خامنئي حول مستقبل أميركا
3 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس