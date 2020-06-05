عمران خان يدعو للسيطرة على أسعار السلع الأساسية

وأمر عمران خان في رسالة موجهة إلى حكومات أقاليم البلاد، بوضع آلية فعالة لخفض أسعار السلع الأساسية، وشدد على أن فائدة تقليص أسعار الوقود يجب أن يتم انتقالها إلى الجمهور.