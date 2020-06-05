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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 11:26

حماس: القصف 'الإسرائيلي' على سوريا 'عدوان صهيوني متجدد'

حماس: القصف
قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إنّ قصف طائرات الاحتلال للأراضي السورية، بمثابة عدوان صهيوني متجدد، وتأكيد على استهداف المشروع الصهيوني لكل مكونات الأمة..

واعتبر قاسم أنّ "هذه العربدة التي يمارسها الكيان الصهيوني في كل اتجاه، يغذيها منطق البلطجة الأميركي، وانبطاح بعض الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت ليل أمس الخميس، لصواريخ أطلقتها طائرات صهيونية من أجواء كسروان وجبيل اللبنانيتين.

وسمعت انفجارات في محيط مصياف بريف حماة ناجمة عن تصدي الدفاعات السورية للصواريخ الإسرائيلية.

كما تحدث مراسل "سانا" عن أن المعلومات الأولية تفيد أن العدوان أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية
رقم : 866708
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