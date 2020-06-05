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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 11:27

الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المسجلة “بينها 4 لدى مخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لدى أردني قادم من خارج المملكة، و3 حالات لدى سائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين من معبري العمري وجابر”.

وأضافت أن “الوزارة أعلنت أيضا عن تسجيل 5 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الأمير حمزة، وحالتان في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي”.

وأكدت الصحة الأردنية إجراء 6027 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401″.

وأعلنت الحكومة الاردنية في وقت سابق، عن خطة لفتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، تسمح بحرية أكبر للحركة اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذلك بعد الوصول إلى مستوى “معتدل للخطورة”، المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة.
رقم : 866710
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