البرازيل تتجاوز إيطاليا بحصيلة وفيات كورونا

برازيليا (اسلام تايمز )- تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا COVID-19 عدد الضحايا في إيطاليا حيث أبلغت وزارة الصحة عن 1437 حالة وفاة في الساعات 24 الأخيرة، و 30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا.