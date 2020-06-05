نائب: افكار الامام الخميني (رض) خارطة طريق المجلس الجديد

وقال ميرتاج الديني، في تصريحه اليوم الخميس، إن المثل العليا للثورة المنبثقة عن أفكار الامام الخميني (رض) يجب ان تكون بمثابة الانموذج الذي يحتذي به جميع المسؤولين ومنهم النواب في البلاد.



واضاف: إن المجلس يسعى، في جميع تشريعاته القانونية، الى رفع المستوى المعيشي لشريحتي الفقراء ومتوسطي الحال ويوظف جميع الآليات القانونية لتحسين الوضع المعيشي للمستضعفين باتباع نهج الامام الخميني (رض) ونظرته للفقراء والضعفاء في المجتمع.



وأكد ان أهم الخطوات التي ينبغي للمجلس الجديد أن يضعها في جدول أعماله تتمثل بموضوع خلق فرص عمل جديدة لشريحة الشباب وخفض البطالة وايجاد حلول لمشاكل البلاد.