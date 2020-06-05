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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 12:28

اعتقال ثلاثة نواب معارضين في تركيا بعد إسقاط عضويتهم

اعتقال ثلاثة نواب معارضين في تركيا بعد إسقاط عضويتهم
وأسقط البرلمان الذي يهيمن عليه حزب (العدالة والتنمية) عضوية نائب من حزب الشعب الجمهوري ونائبين من حزب الشعوب الديموقراطي، وفق ما أفادت الأحزاب.

وترفع الخطوة عنهم الحصانة البرلمانية، ما يمهّد الطريق لسجنهم إذ سبق وصدرت أحكام بحقهم في قضايا تتعلق بالارهاب او التجسس، حسب وكالة فرانس برس.

وأعلن النائبان ليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديموقراطي الكردي على تويتر أنهما اعتُقلا بعد ساعات على إسقاط عضويتهما البرلمانية.

وقال فارس أوغللاري إنه اعتقل أثناء توجهه من مدينة دياربكر في جنوب شرق تركيا إلى أنقرة، حيث كان ينوي زيارة مقر حزبه.

وأما غوفن، التي أطلقت إضرابا عن الطعام في 2018 للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، فقالت كذلك إنها نقلت إلى الحبس في ديار بكر. وغرّدت بالكردية إن "المقاومة تعني الحياة".

بدوره، أعلن نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري تونجاي أوزكان على تويتر أن النائب عن الحزب أنيس بربر أوغلو اعتقل في اسطنبول.

وساد التوتر جلسة عقدها البرلمان في وقت سابق بينما أثارت خطوة إسقاط العضوية عن النواب غضبا واسعا إذ طرق نواب معارضون بقبضاتهم على الطاولات خلال الجلسة ودعوا للوحدة في مواجهة ما وصفوها بـ"الفاشية".
رقم : 866725
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