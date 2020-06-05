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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 14:25

النجباء: ابقاء قوات اجنبية في العراق انتقاص للجيش

النجباء: ابقاء قوات اجنبية في العراق انتقاص للجيش
وفي ادناه صورة لتغريدة الشمري:
النجباء: ابقاء قوات اجنبية في العراق انتقاص للجيش
رقم : 866738
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