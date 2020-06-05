النجباء: ابقاء قوات اجنبية في العراق انتقاص للجيش

بغداد (اسلام تايمز) - رفض المتحدث الرسمي لحركة النجباء نصر الشمري، حديث جهة سياسية عن ابقاء قوات اجنبية على الاراضي العراقية، معتبرا ذلك انتقاصا من الجيش العراقي.