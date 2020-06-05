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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 14:29

محامي فلويد يدعو لمواصلة التظاهر

محامي فلويد يدعو لمواصلة التظاهر
وفي مينيابوليس، تعهد محامي جورج فلويد أمام المعزين، بجلب العدالة للرجل الأسود البالغ 46 عاما والذي توفي أثناء توقيفه في 25 مايو الماضي عندما جثا شرطي أبيض البشرة بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق.

وقال المحامي بنجامن كرامب، الذي يمثل عائلة فلويد: "لم يكن الوباء الناجم عن فيروس كورونا هو ما قتل جورج فلويد، بل كان وباء آخر هو وباء العنصرية والتمييز".

وشارك الآلاف أمس الخميس، في مينيابوليس في مراسم تأبين فلويد، الذي توفي أثناء قيام الشرطة بتوقيفه في قضية أشعلت تظاهرات واسعة في الولايات المتحدة والعالم، فيما تعهد الناشط من أجل الحقوق المدنية القس آل شاربتون بأن الاحتجاجات ستتواصل إلى أن "نغير نظام العدالة بأكمله".

وبعد المراسم، خرجت تظاهرات اتسمت معظمها بالسلمية في مدن عدة،حيث احتشد الآلاف على جسر بروكلين في نيويورك، بينما تم رفع حظر التجول في واشنطن ولوس أنجلس.

ووقف الحشد بصمت لثماني دقائق و46 ثانية، هي المدة ذاتها التي قضاها الشرطي ديريك شوفين وركبته على عنق فلويد، في مشهد تم تصويره بالفيديو وانتشر بشكل واسع على الإنترنت.

وأعادت وفاة فلويد إشعال الغضب الذي لطالما شعر به كثيرون حيال استخدام عناصر الشرطة العنف بحق الأمريكيين من أصول إفريقية، وأثارت موجة اضطرابات مدنية لا مثيل لها في الولايات المتحدة منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ الإبن عام 1968.

وبينما اتسعت رقعة المسيرات المطالبة بالعدالة لجميع الأعراق لتصل إلى دول أخرى في العالم، شدد شاربتون على أن وفاة فلويد لن تذهب سدى.

وقال القس البالغ 65 عاما: "حان الوقت لنقف باسم جورج ونقول أزيحوا ركبكم عن أعناقنا"، مضيفا: "غيرت العالم يا جورج. سنواصل الكفاح يا جورج". وتابع: "سنواصل إلى أن نبدل نظام العدالة بأكمله".

وكان أفراد من عائلة فلويد بين مئات من حضروا المراسم التي أقيمت في "جامعة نورث سنترال" المسيحية.

وركع قائد شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو بينما وصلت سيارة نقل الموتى وعلى متنها رفات فلويد.
وأقيمت مراسم تكريم لفلويد كذلك في نيويورك حضرها الآلاف بمن فيهم شقيقه تيرنس.
وكتب على إحدى اللافتات "صمت البيض عنف"، بينما قالت أخرى "فلتجعلوا أمريكا غير معيبة من جديد".

وتم تسجيل عمليات توقيف في مانهاتن بعد دخول موعد حظر التجول حيز التنفيذ الساعة 20,00 بينما أثار شرطي دفع متظاهرا مسنا إلى الأرض في مدينة بوفالو غضبا واسعا فيما انتشر تسجيل مصور للحادثة على الإنترنت.

وفي ريتشموند، احتشد المتظاهرون حول تمثال لروبرت إدوارد لي بعدما أعلن حاكم فيرجينيا رالف نورثام عن خطط لإزالة نصب قائد القوات الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية.

وسياسيا، كشفت السناتورة الجمهورية عن ألاسكا ليزا موركوسكي أنها "تواجه صعوبة" في تحديد إن كان عليها دعم إعادة انتخاب مرشح حزبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقالت موركوسكي إن ترددها جاء بعد تصريحات جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في عهد ترامب، والذي انتقد قبل يوم الرئيس "الذي يحاول تقسيمنا".

وأضافت: "أعتقد أن تصريحات الجنرال ماتيس كانت حقيقية وصادقة وضرورية ومستحقة".
وتشكل تصريحاتها تحولا كبيرا في المواقف حيال ترامب ضمن معسكر الجمهوريين، الذي بقي متماسكا على مدى أزمات عدة بما في ذلك محاكمة عزله وتهديده حاليا باستخدام القوة العسكرية بحق المحتجين.
رقم : 866739
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