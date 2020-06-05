إصابة 31 معتقلا في سجن الوثبة الإماراتي بفيروس كورونا

وذكرت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، أن أول حالة إصابة بكورونا داخل السجن سجلت في تاريخ 23 أبريل/نيسان الماضي، والمفاجأة كانت أن إدارة السجن نقلت بعض السجناء من عنابر إلى أخرى، ما ساهم في انتشار الفيروس.



وقالت في حسابها على "تويتر" إنه من بين المصابين المعتقل العماني "عبدالله الشامسي" (21 عاما)، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل أسابيع، والمعتقل الأردني "بهاء مطر" (محكوم 10 سنوات)، واللبناني "أحمد صبح" (محكوم 10 سنوات)، وهو ضمن ما يعرف بـ"موقوفي حزب الله".



من جانبها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنها تلقت عدد من الاستغاثات من ذوي معتقلين في سجن الوثبة في أبوظبي في دولة الإمارات ، حول تفشي وباء كورونا داخل السجن وإصابة 31 معتقلاً على الأقل بالفيروس، واستمرار إهمال إدارة السجن وتجاهلها لاتخاذ أي إجراءات جادة لوقاية المعتقلين وحمايتهم من هذا الخطر.



ووفق بيان للمنظمة على حسابها بـ"تويتر"، فإنها تلقت إفادة من والدة أحد المعتقلين ـ والذين ظهرت عليه أعراض الإصابة بـCOVID-19 مؤخراً قالت: "في اتصالات هاتفية تمت الأسبوع الماضي بيني وبين نجلي من داخل سجن الوثبة أخبرني ببدء ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه بعد انتشار الفيروس بين عدد من المعتقلين داخل السجن، حيث أصيب بضيق في التنفس وأوجاع في الصدر، وسعال جاف وفقدان للشهية وحاسة الشم، وأخبرني أن إدارة السجن لم تقم باتخاذ أي إجراء لعزله أو الكشف عليه".



وأفادت أسرة معتقل آخر داخل ذات السجن بأن "ظروف الاحتجاز داخل سجن الوثبة تساعد على انتشار الوباء وتفشيه بين المعتقلين، لم تقم إدارة السجن بعزل المصابين الذين جاءت نتائج فحصهم إيجابية، ولم يتم تطبيق أي من إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، كما لم يتم منح المعتقلين كمامات للوجه إلا بعد التأكد من إصابة بعد المعتقلين بالمرض".



ونشرت المنظمة تسجيلا صوتيا لأحد المعتقلين الأردنيين، يشرح خلاله معاناة النزلاء في عنابر سجن الوثبة، وعدم اكتراث إدارة السجن بتفشي الفيروس.



ويقول المعتقل إن إدارة السجن قامت بحلق رؤوسهم، دون أي تعقيم لأدوات الحلاقة، كما أن بعض عنابر السجن غير مهيأة صحيا، ولا تدخلها الشمس ولا الهواء، ومليئة بفضلات الطيور.



وبحسب منظمات حقوقية، فإن جميع نزلاء سجن الوثبة، البالغ عددهم نحو 4 آلاف، يعبرون عبر قاعة واحدة بشكل دوري، تسمى "قاعة الترانزيت".