ظريف يوجه تغريدة الى ترامب بشأن الاتفاق النووي

طهران (اسلام تايمز) - وجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تغريدة نشرها اليوم الجمعة إلى الرئيس الأمريکي دونالد ترامب قال فيها : "كان لدينا اتفاق عندما دخلت مكتب الرئاسة. لم تترك إيران وباقي اعضاء الاتفاق النووي الطاولة. ان مستشاريك، الذين تم طرد معظمهم لغاية الآن، قاموا بمقامرة غبية."