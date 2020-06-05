الموانئ العراقية: حركة الملاحة لن تتأثر بغرق السفينة الايرانية

وقال مصدر في الشركة العامة للموانئ إن"حركة الملاحة البحرية والممر الملاحي لن تتأثر بحادثة غرق السفينة الايرانية في مدخل خور عبدالله"، مبيناً أن" السفينة غرقت خارج المياه الإقليمية العراقية".



وأضاف المصدر أن"السفينة الايرانية كانت محملة بنحو 850 طناً من مادة السيراميك ويعتقد بأنها محملة بأكثر من طاقتها إضافة الى أن سوء التحميل أدى إلى غرقها"، لافتاً الى أن"سفن الإنقاذ العراقية التي أسرعت لانقاذ طاقم السفينة الايرانية تمكنت من انتشال أربعة أحياء والخامس متوفى وما زال البحث مستمراً لانتشال بقية البحارة".



ولفت الى أن"مدير عام الشركة الكابتن أثيل الكناني وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في موضوع الحادثة لبيان أسبابها"، مؤكداً أن "هذه الحوادث البحرية اعتاد وقوعها في مختلف الأوقات والأماكن في المحيطات والخلجان أكثر من مرة وفي فترات سابقة".